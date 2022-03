Polizei sucht zwei Zeuginnen nach Unfallflucht in Witten

Die Polizei sucht zwei Frauen, die eine Unfallflucht in Witten beobachtet haben sollen.

Witten. Die Polizei sucht zwei Frauen, die eine Unfallflucht in Witten beobachtet haben sollen. Sie hatten die Verursacherin sogar angesprochen.

Nach einer Unfallflucht in Witten sucht die Polizei nun nach zwei Zeuginnen. Der Verkehrsunfall hat sich allerdings schon vor längerer Zeit ereignet.

Am Samstag, 29. Januar, ist nach derzeitigem Stand gegen 14 Uhr das geparkte Auto eines Witteners (60) an der Straße Am Wannenbach 4 beschädigt worden. Zwei bislang unbekannte Zeuginnen sollen beobachtet haben, wie eine Autofahrerin beim Ausparken gegen den geparkten Pkw fuhr. Obwohl die beiden Frauen die Unfallverursacherin angesprochen haben sollen, entfernte sich diese vom Unfallort.

Für die noch andauernden Ermittlungen benötigt die Polizei die Aussagen der beiden Zeuginnen und bittet diese darum, sich zur Geschäftszeit unter 0234 909-5206 zu melden.

