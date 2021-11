Polizei Polizei sucht Zeugen für schweren Verkehrsunfall in Witten

Witten. Warum ein Radfahrer (81) aus Witten plötzlich die Herbeder Straße überquerte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei sucht deshalb dringend Zeugen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen für den Verkehrsunfall am Dienstag, 9. November, bei dem ein 81-jähriger Radfahrer aus Witten schwer verletzt wurde. Denn weiterhin ist nicht ganz klar, wie sich der Unfall wirklich ereignet hat.

So viel steht fest: Gegen 15.10 Uhr fuhr ein 74-jähriger Wittener mit seinem Auto auf der Herbeder Straße in Richtung Seestraße. In Höhe der Hausnummer 148 überquerte plötzlich der von links kommende Radfahrer die Straße. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei krachte der 81-Jährige auf die Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat: 209-5206.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten