Polizei sucht drei Täter nach Wohnungseinbruch in Witten

Die Polizei sucht drei Männer, die in eine Wohnung an der Pferdebachstraße in Witten eingebrochen sind.

Witten. Drei Männer sind in eine Wohnung an der Pferdebachstraße in Witten eingebrochen. Auf ihrer Flucht wurden sie gesehen.

Drei Täter sucht die Polizei nach einem Einbruch in Witten. Sie sind am späten Mittwochabend (26.5.) in eine Wohnung an der Pferdebachstraße eingedrungen.

Die Männer haben sich gegen 22 Uhr gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafft. Das Haus liegt nahe der Einmündung zum Johannes-Busch-Weg. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten anschließend samt Beute über das Treppenhaus. Dabei trafen sie auf einen Bewohner des Hauses, konnten aber unerkannt abhauen. Bei ihrer Flucht verloren die Männer einen Teil der Beute im Hausflur. Was sie sonst mitgehen ließen, ist derzeit noch unklar.

Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise aus Witten

Die Tatverdächtigen sind laut Zeugenbeschreibung alle männlich und Ende 20. Zwei der Männer sind zwischen 170 cm und 180 cm groß. Einer trug einen weißen Kapuzenpullover, der andere trug eine Brille und hatte ein Tuch vor dem Gesicht. Der dritte Tatverdächtige ist ca. 185 cm groß und trug zur Tatzeit eine schwarze Arbeitshose.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 209 4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um sachdienliche Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten