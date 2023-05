Polizei Polizei schnappt Dieb: Geldbörse in Unterhose versteckt

Witten. Im Dortmunder Hauptbahnhof hat ein Dieb einer Frau aus Witten die Geldbörse gestohlen. Die Polizei schnappte ihn – die Frau hatte nichts bemerkt.

Im Dortmunder Hauptbahnhof haben zwei in zivil gekleidete Polizisten einen Taschendieb auf frischer Tat ertappt. Sein Opfer – eine Frau aus Witten – hatte den Diebstahl in einem Intercity nicht bemerkt.

Am Sonntagmorgen war der 33-jährige Mann den Polizisten im Hauptbahnhof aufgefallen. Denn dieser habe sich nach Passanten umgeschaut, die Taschen oder Rucksäcke mit sich führten, so die Polizei. Als ein Intercity aus Köln einfuhr, stieg er ein und nutzte das entstandene Gedränge, um in die Tasche einer 44-Jährigen zu greifen. Anschließend verließ er schnellen Schrittes den Zug, der noch im Dortmunder Hauptbahnhof stand.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Die Bundespolizisten folgten dem Mann und konnten ihn noch im Bahnhofsgebäude stellen, festnehmen und zur Wache bringen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte in seiner Unterhose die Geldbörse der Frau aus Witten aufgefunden worden. Sie hatte den Diebstahl erst viel später bemerkt und erhielt kurz darauf ihr Eigentum vollzählig zurück.

Ermittlungen ergaben, dass der 33-Jährige erst am vergangenen Donnerstag aus Rumänien eingereist war. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten