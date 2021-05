Die Polizei ermittelt nach dem Unfall eines Pedelecfahrers auf der Crengeldanzstraße in Witten.

Unfall Polizei: Pedelecfahrer bei Unfall in Witten schwer verletzt

Witten. Mit der wärmeren Jahreszeit steigt die Zahl der verunglückten Radler, auch mit Motor. Erneut hat es einen Pedelecfahrer in Witten böse erwischt.

Erneut ist ein Pedelecfahrer in Witten verunglückt, diesmal auf der Crengeldanzstraße.

Der 59-Jährige war laut Polizei auf dem Gehweg in Richtung Bochumer Straße unterwegs. Als er eine Fußgängerin überholte, krachte er mit seinem E-Bike gegen einen Schildermast, den er offenbar übersehen hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. Der Unfall ereignete sich bereits am frühen Sonntagnachmittag (10.5.), wie erst jetzt bekannt wurde.

Am Sonntagabend war ein – allerdings betrunkener – Pedelecfahrer auf der Wetterstraße nach dem Zusammenstoß mit einem Motorrad gestürzt. Der 50-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Zahl der Unfälle mit Pedelecs nimmt weiter zu, so die Polizei. Insgesamt verunglückten im vergangenen Jahr (2020) 68 Radfahrer, 16 mehr als im Jahr zuvor. Die Statistik trennt allerdings nicht Rad- und Pedelecfahrer.

