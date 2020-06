Zweimal hintereinander hat die Bundespolizei am Montag einen Mann aus Witten am Hauptbahnhof Dortmund wegen Diebstahl festgenommen.

Kriminalität Diebstahl: Polizei nimmt Wittener zweimal an einem Tag fest

Gleich zweimal ist ein Wittener am Montag (22.6.) wegen Taschendiebstahl von der Bundespolizei vorübergehend festgenommen worden. Nachdem der 48-Jährige bei einem Diebstahl in einem ICE erwischt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, beging er sofort den nächsten Diebstahl – und wurde erneut festgenommen.

Gegen 14 Uhr beobachteten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Wittener dabei, wie er im Dortmunder Hauptbahnhof auffällig nach „Beute“ Ausschau hielt. Bei dem Mann handelte es sich um einen „alten Bekannten“ der Taschendiebstahlsfahnder, wie die Polizei mitteilt. Denn er war den Fahndern aus dreizehn Diebstahlsdelikten bereits bekannt.

Wittener stahl Handy im ICE

Nachdem er im Personentunnel kein geeignetes Opfer finden konnte, suchte er sein „Glück“ in einem ICE (Dortmund - Berlin) der an einem Bahnsteig wartete. Hier entwendete der Dieb das Smartphone eines 43-Jährigen, der an seinem Sitzplatz eingeschlafen war. Dabei wurde er durch zwei Bundespolizisten beobachtet und anschließend festgenommen. Seine Beute hatte er unter seiner Achsel versteckt.

Das Opfer hatte den Diebstahl bereits festgestellt und war auf der Suche nach seinem Eigentum, welches ihm sofort wieder ausgehändigt werden konnte. Zur Sachverhaltsaufnahme wurde der Wittener zur Wache gebracht. Da er über einen festen Wohnsitz verfügte, wurde er anschließend wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet.

Zwei Verfahren wegen gewerbsmäßigem Diebstahl

Nach seinem Aufenthalt bei der Bundespolizei begab sich der 48-Jährige sofort wieder in den Hauptbahnhof. Zivile Fahnder observierten den Mann erneut und beobachteten, wie er in einer Bäckerei die Laptop-Tasche eines 54-jährigen Dortmunders entwendete. Sofort wurde er erneut festgenommen und abermals zur Wache gebracht. Nach Rücksprache mit der Justiz wurde er erneut entlassen. Die Bundespolizei leitete gegen den Mann ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

