Blaulicht Polizei: Nach Unfall in Witten fehlt vom Fahrer jede Spur

Witten. Die Polizei in Witten sucht Zeuginnen und Zeugen für eine ungewöhnliche Unfallflucht in Annen. Auch eine Stadt im hohen Norden spielt eine Rolle.

Die Polizei sucht Zeugen für eine ungewöhnliche Unfallflucht in Witten-Annen. Normalerweise wird in der Regel nach Personen und Fahrzeugen gesucht. Bei dem aktuellen Fall ist das Auto zwar vorhanden, vom Fahrer fehlt aber jede Spur.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen am Freitagmorgen, 17. Februar, einen reichlich demolierten Opel Astra Sports Tourer Kombi von 2012, der an der Freiligrathstraße 46 ohne Kennzeichen abgestellt worden war. Ein Fahrer sei allerdings nicht vor Ort gewesen, das Spurenbild hingegen eindeutig. Die Schleifspuren führten laut Polizei bis zur A-44-Anschlussstelle Witten-Annen. Demnach war der Wagen in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs.

Beamte stellen Fahrzeug in Witten sicher

Gegen fünf Uhr morgens sollen Zeugen drei streitende Männer rund um das Unfallauto gesehen haben. Alle drei sollen um die 30 Jahre alt sein und eine schmale Figur haben. Der Wagen hat diverse Lack- und Blechschäden, die Frontscheibe weist Risse auf, ein Reifen ist zerstört und die Airbags haben ausgelöst, heißt es in dem Bericht. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der Wagen in Wilhelmshaven gestohlen worden ist. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall, insbesondere vor zum Unfallort sowie den flüchtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

