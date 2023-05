Mehrere Menschen sind bei zwei Unfällen in Witten am Donnerstag (4.5.) schwer verletzt worden.

Polizei Polizei meldet zwei Unfälle mit Schwerverletzten in Witten

Es gab nicht nur den tödlichen Unfall auf der Ardeystraße, auch bei zwei weiteren Unfällen sind am Donnerstag (4.5.) in Witten Menschen schwer verletzt worden.

Gegen 9.40 Uhr fuhr ein Autofahrer (59, aus Witten) die Straße „In der Mark“ in Fahrtrichtung Ardeystraße. Im Kreuzungsbereich In der Mark / Holzkampstraße stieß er mit dem Auto eines Witteners (76) zusammen, der auf der Holzkampstraße in Richtung Annenstraße unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Beifahrerin (77) des 76-Jährigen muss aufgrund ihrer schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus behandelt werden. So meldet es die Polizei.

Wittener wollte in fließenden Verkehr einfahren

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich um 14.55 Uhr an der Husemannstraße. In Höhe der Hausnummer 51 wollte ein 21-jähriger Wittener mit seinem Auto vom rechten Fahrbahnrand aus in den fließenden Verkehr einfahren. Zeitgleich bog eine 56-jährige Kradfahrerin aus Dortmund von einem gegenüberliegenden Parkplatz aus nach links auf die Husemannstraße ab. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Kradfahrerin stürzte. Die Frau wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

