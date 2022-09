Polizei kontrolliert verstärkt am Wittener Hauptbahnhof

Witten. Um die Sicherheit zu erhöhen, hat die Polizei in Witten Passanten am Hauptbahnhof verstärkt kontrolliert. Es gab größere und kleinere Verstöße.

Die Polizei hat am Mittwoch, 28. September, verstärkte Kontrollen am Wittener und Bochumer Hauptbahnhof durchgeführt. Dadurch wolle man mehr Präsenz zeigen und die Sicherheit stärken, heißt es in einer Pressemitteilung. Unterstützt wurden die Beamten durch das Ordnungsamt und die Bogestra.

Bis in die Abendstunden wurden Passantinnen und Passanten kontrolliert. In Bochum sei ein polizeibekannter 25-jähriger Mann festgenommen worden, der Passanten auf dem Buddenbergplatz mit einer Glasflasche bedroht hatte. In zwei Fällen schrieben die Beamten wegen des Besitzes illegaler Betäubungsmittel Anzeigen. Weiterhin stellten sie drei Personen fest, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten.

Polizei kontrolliert in Bochum und Witten rund 200 Personen

Die Beamten schritten zudem ein, als ein Zugbegleiter und ein Fahrgast in Streit gerieten und schrieben in diesem Zusammenhang und zeigten den Mann unter anderem wegen Schwarzfahrens an. Zudem habe es neun Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung gegeben.

Insgesamt wurden bei der Aktion laut Polizei rund 200 Personen in Bochum und Witten kontrolliert. Auch in Zukunft sollen ähnliche Einsätze durchgeführt werden.

