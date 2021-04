Unfall Polizei: Kind mit Stützrädern fährt Seniorin in Witten an

Witten. Eine 85-Jährige ist laut Polizei von einem kleinen Jungen auf einem Fahrrad an der Ardeystraße in Witten angefahren worden. Plötzlich floss Blut.

„Junger Radfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet!“ So lautete der Funkspruch nach einem Unfall an der Ardeystraße. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist in der Tat jung. Nach Angaben der Polizei soll es sich um einen drei- bis fünfjährigen Jungen mit braunen lockigen Haaren handeln, der auf dem Bürgersteig an der Ardeystraße mit einem Fahrrad unterwegs war und eine Wolljacke trug.

Fußgängerin in Witten wurde am Knöchel verletzt, offenbar durch ein Stützrad am Fahrrad

Er hatte eine 85-jährige Frau, die in Richtung Johannisstraße lief, kurz vor einem Bushaltestellenhäuschen überholt. Die Seniorin verspürte plötzlich einen stechenden Schmerz im Bein und sah, wie Blut an ihrem Knöchel herunterlief. Der Junge, so die Polizei, hatte sie offenbar mit einem seiner Stützräder verletzt. Das Kind hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Vor Ort traf die Polizei einen möglichen Augenzeugen an, der den kleinen Jungen mit dem Rad gesehen hatte. Das Kind wurde von einem etwa acht Jahre alten Jungen begleitet, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Zu dem Unfall kam es bereits am Montag (19.4.) gegen 12.45 Uhr. Die Polizei ermittelt und bittet um weitere Hinweise, Telefon 0234/909-5206.