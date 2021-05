Polizei in Witten sucht stark dementen Altenheimbewohner

Witten. Michael K. aus Witten wird seit Montagvormittag vermisst. Der stark demente Mann könnte sich auf den Weg nach Hattingen gemacht haben.

Seit Montagvormittag (17.5.) wird der stark demente Michael K. aus Witten vermisst. Laut Polizei wurde er zuletzt gegen 10 Uhr im Altenheim an der Ruhrstraße (Haus am Voß’schen Garten) gesehen. Trotz Suchmaßnahmen konnte der Mann nicht gefunden werden. Möglicherweise könnte er in Richtung Hattingen unterwegs sein, so die Beamten.

Michael K. wird vermisst Foto: Polizei

Michael K. ist ca. 176 cm groß, hat eine normale Figur und dunkle Haare. Derzeitig hat er einen Drei-Tage-Bart. Sein rechter Unterarm ist tätowiert. Er ist mit einer blauen Jeanshose sowie einem vermutlich schwarzen Pullover bekleidet. Zeugenhinweise: 0234/909 - 4441 oder -4441 entgegen.

