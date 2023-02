Polizei in Witten fahndet nach zwei jungen Brandstiftern

Witten. Im Oktober 2022 zündeten Unbekannte zwei Gartenlauben in Witten an. Eine Wildkamera hat Aufnahmen gemacht. Sie befinden sich in dem Artikel.

Im Oktober 2022 wurden in Witten an verschiedenen Tatorten mehrere Gartenlauben in Brand gesetzt. Laut Polizei fanden die Brände zur Nachtzeit in einem Radius von zwei bis drei Kilometern statt. An einem der Tatorte wurden aber Aufnahmen mit einer Wildkamera getätigt.

Die Polizei veröffentlicht jetzt mit richterlichem Beschluss diese Fotos und sucht Zeugen. Sie geht davon aus, dass es sich bei den dort gezeigten Personen um die Tatverdächtigen handelt. Den Ermittlungen zufolge war das Feuer an den Fassaden von zwei Lauben gelegt worden, am 5. Oktober am Rosa-Stern-Weg und am 13. Oktober an der Straße „Am Nöcksken“ in Witten-Herbede.

Täter etwa 15 bis 25 Jahre alt

So sollen die beiden Tatverdächtigen aussehen. Foto: Polizei Witten

Eine junge Tatverdächtige wird als schlank und ca. 15-25 Jahre alt beschrieben. Sie trug eine helle Stoffjacke mit Reißverschluss und Kapuze. Die junge Frau trug einen Mund-/Nasenschutz. Der andere Tatverdächtige soll ebenfalls schlank sein, 15-25 Jahre alt. Er trug ebenfalls eine helle Stoffjacke mit Reißverschluss und orangefarbener Kapuze und eine Maske.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

