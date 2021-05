Polizei fasst Handydiebin in Witten - Kind versteckte Beute

Witten. Eine Frau hat eine 36-Jährige am Geldautomaten in Witten-Annen überfallen und ihr Handy gestohlen. Das Telefon hatte ihr Kind (7) versteckt.

Eine Frau hat eine 36-Jährige am Geldautomaten der Sparkasse in Annen überfallen, sie leicht verletzt und ihr Handy gestohlen. Das Mobiltelefon hatte ihr siebenjähriges Kind hinterm Rücken versteckt.

Zum Diebstahl kam es in der Filiale der Sparkasse Witten an der Annenstraße 172 am Samstagabend (15. Mai) um 20.50 Uhr. Die 36-Jährige stand am Bankautomaten und hatte ihr Mobiltelefon in die Ablage gelegt. Eine Unbekannte ergriff, von hinten nahend, das Handy und verließ mit der Beute die Bankfiliale.

Als die Wittenerin dies bemerkte und die Unbekannte vor dem Geldinstitut zur Rede stellte, wurden ihr nicht nur Schläge angedroht; wenig später erhielt die Frau auch noch einen Stoß vor die Brust und fiel zu Boden. Dabei wurde sie leicht verletzt, da die Diebin einen spitzen, unbekannten Gegenstand in der Hand hielt. Die Räuberin flüchtete

Nur wenig später wurde sie an der Annenstraße 114 von Polizisten der örtlichen Wache angetroffen und dank der Personenbeschreibung identifiziert. Das gestohlene Mobiltelefon hielt ihr Kind (7) hinter dem Rücken versteckt. Es wurde anschließend der Besitzerin ausgehändigt.

