Witten. Sechs Schafe sind in Witten ausgebüxt und über die Pferdebachstraße spaziert. Warum ihr Besitzer für mehr Rücksicht von Hundehaltern plädiert.

Eine Gruppe ausgebüxter Schafe hat am Sonntagabend (22.11.) Polizei, Autofahrer und einige Anwohner in Stockum in Atem gehalten. Die sechs Tiere waren zunächst auf der Stockumer Straße in Höhe des Vöckenbergs gesichtet worden. Später marschierte die Herde über die Pferdebachstraße Richtung Autobahn.

Anwohner verständigten die Polizei, die um 18.15 Uhr ausrückte. Die Beamten hätten die sechs Schafe dann an der Pferdebachstraße kurz vor der Autobahnbrücke entdeckt, so Polizeisprecher Volker Schütte. Um zu verhindern, dass die Tiere an der Anschlussstelle Stockum möglicherweise auf die A 44 laufen, blockierte die Polizei gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern den Tieren den Weg dorthin. Auch die Autobahnpolizei wurde alarmiert.

Polizei blockiert wegen Schafen Autobahnauffahrt in Witten-Stockum

Die Schafe konnten dann auf einer nahe gelegenen Wiese „eingekesselt“ werden – die Polizei machte sich telefonisch auf die Suche nach dem Besitzer. „Wir haben alle uns bekannten Schäfer abtelefoniert“, sagt Schütte. Fündig wurde man bei der Entwicklungsgesellschaft Witten.

Der niedergedrückte Elektrozaun der Schaf-Weide im Tiefendorf. Foto: Entwicklunsgesellschaft

Die fünf Mutterschafe und ein Bock hätten auf einer eingezäunten Wiese im Tiefendorf gestanden, weiß Benjamin Greulich, der bei dem Verein für die Schafhaltung zuständige Betriebsleiter. „Die Tiere müssen fluchtartig die Fläche verlassen haben“, ist sich der 44-Jährige sicher.

Denn der Elektrozaun, der die Weide umgibt, war an zwei Stellen zu Boden gedrückt: dort, wo die Schafe den Zaun durchbrochen haben, und auf der von der Straße zugänglichen Seite. Es deute viel auf einen nicht angeleinten Hund hin, so der 44-Jährige.

Immer wieder flüchten Schafe vor nicht angeleinten Hunden

Solche Vorfälle gebe es leider öfter. „Wenn ein Hund die Zaunanlage überwindet, werden Schafe häufig von diesem gejagt“, so Greulich. Die Aktiven des Vereins würden daher an allen Weideflächen und Wegen mit Besucherverkehr Warn- und Hinweistafeln anbringen, damit Hundebesitzer und Spaziergänger die Tiere wahrnehmen und entsprechende Vorsicht walten lassen. Man führe zudem auch persönliche Gespräche mit Hundehaltern. So wolle man für den Mehrwert einer Schafhaltung sensibilisieren.

„Wir bauen auf ein wachsendes Verständnis “, sagt Greulich. Hunde sollten bei Anwesenheit von Schafen stets angeleint geführt werden. Zudem sei ein sicherer Abstand einzuhalten und jede Verschmutzung wie Hundekot oder Abfall zu vermeiden.

Entwicklungsgesellschaft hofft auf Aufklärung

Gegen 19.30 Uhr war der unfreiwillige Ausflug am Sonntagabend für die sechs Coburger Füchse dann beendet. In einem Hänger ging es wieder auf eine Weide. Trotz der Dunkelheit ist der Spaziergang der Vierbeiner über die Pferdebachstraße glimpflich ausgegangen. Keines der Tiere wurde verletzt. Und auch zu Unfällen sei es nicht gekommen, so die Polizei.

Die Entwicklungsgesellschaft wünscht sich eine Aufklärung der Geschehnisse. So sei von einem Nachbarn etwa in derselben Nacht ein Paar dabei beobachtet worden, wie es mit Taschenlampen die Wiesen und Felder im Tiefendorf abgesucht habe. Auf ihr Tun angesprochen, hätten sie sich wortlos entfernt.

