Die Kundgebung des von ENSSQ findet in Witten auf dem Rathausplatz statt.

Protest Politik: EN-Bündnis protestiert in Witten gegen die AfD

Witten. Das Bündnis „Ennepe-Ruhr stellt sich quer“ (ENSSQ) will am Sonntag in Witten gegen die AfD protestieren. Diese Aktion ist geplant.

Das Bündnis „Ennepe-Ruhr stellt sich quer“ (ENSSQ) will am kommenden Sonntag, 22. Oktober, auf dem Rathausplatz in Witten gegen die AfD protestieren.

Anlass ist eine Aktion des Kreisverbands der Partei. Demnach wollen Parteimitglieder am Sonntag in Schwelm, Ennepetal und Witten Spaziergänge durchführen und Flyer mit politischen Inhalten verteilen. „Wir als Anti-Rechts-Bündnis finden es unsäglich, dass so eine menschenverachtende Politik verbreitet wird“, so ENSSQ.

„Mit der AfD wird nichts besser“, so das Bündnis. Die Partei spiele Gruppen gegeneinander aus, insbesondere auf Kosten von Flüchtlingen. „Es wird nur besser werden, wenn wir auf Vereinzelung, Egoismus und Konkurrenz mit Solidarität und gegenseitiger Hilfe antworte“, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Kundgebung startet am Sonntag um 12.30 Uhr.

