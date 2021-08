Poetryslam in der Wittener Bibliothek: Es gibt noch Karten

Yannick Steinkellner aus Bochum macht am Sonntag (8.8.) beim Poetry-Slam in der Bibliothek Witten mit.

Witten. Ums Thema Familie soll es am Sonntag (8.8.) beim Poetryslam in der Bibliothek Witten gehen. Es gibt noch Karten.

Drei der erfolgreichsten Poetryslammer des Landes präsentieren am Sonntag (8.8) in der Bibliothek Witten ihre besten Texte. Die Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen sich ab 15 Uhr auf die Auftritte des jungen Familienvaters Flemming Witt, des in Bochum lebenden Österreichers Yannick Steinkellner und der Bühnenpoetin Eva-Lisa aus Dortmund freuen. Schwerpunkt der Darbietungen in der Husemannstraße soll das Thema Familie sein.

Der Eintritt für den Slam in Witten ist frei

Die Show moderieren wird Sandra Da Vina, die seit bald zehn Jahren in der deutschsprachigen Slamszene aktiv ist. Für die Veranstaltung sind noch ein paar Plätze frei. Anmelden kann man sich per Mail noch bis Freitag unter melanie.duwe@stadt-witten.de. Der Eintritt ist frei.

