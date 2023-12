Blaulicht Pkw-Brand in Witten: Drei Autos beschädigt

Witten Bei einem Brand in Witten sind drei Pkw beschädigt worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. War es Brandstiftung?

Bei einem Pkw-Brand in Witten sind drei Autos beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach Angaben der Ermittler brannte am frühen Mittwochmorgen, 27. Dezember, gegen 1.05 Uhr ein Auto in der Cörmannstraße in der Nähe der GTÜ-Prüfstelle. Die Flammen schlugen auf zwei weitere Fahrzeuge über, sodass auch diese beschädigt wurden. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen.

Zur genauen Ursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Wer etwas mitbekommen hat, soll sich unter 0234 909-4106 oder -4441 auf der Wache melden.

