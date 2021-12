Aus Sicht der Radfahrer: So sieht die neue Brücke für den Rheinischen Esel in Witten über die Pferdebachstraße aus.

Verkehr Pferdebachstraße Witten: So sieht die neue Eselsbrücke aus

Witten. Eine Schrägseilbrücke überspannt nun die Pferdebachstraße in Witten: Die neue Querung für den Radweg Rheinischer Esel hängt schon in den Seilen.

Die neue Rad- und Fußgängerbrücke über dem Rheinischen Esel ist nun schon in weiten Teilen deutlich zu erkennen. Die Seile, an der sie seit letzter Woche hängt, wurden in genau berechneten Mini-Schritten straff gezogen und der Überbau – die eigentliche Brücke – um wenige Zentimeter angehoben.

Vorn die Eselsbrücke, hinten das Ev. Krankenhaus. Foto: Jörg Fruck

Die sieben Seile, die ihn halten, haben laut Stadt einen Durchmesser von 35 Millimetern und sind 15 bis 40 Meter lang. Ein achtes Seil verankert die beiden Pylonen auf der anderen, der Brücke abgewandten Seite. Es ist mit 9,5 cm Durchmesser deutlich dicker und etwa 18 Meter lang.

Eigentlich fehlen jetzt nur noch der Belag und die Geländer. Je nach Wetter folgen sie im Januar und Februar. Dann wäre die Eselsbrücke spätestens im Frühjahr fertig.

