Pferdebachstraße Witten: Leichte Verschiebung einer Fahrspur

Der Kreuzungsbereich der Pferdebachstraße mit der Ardeystraße in Witten: Hier ändert sich bald die Verkehrsführung ein wenig.

Witten. Autofahrer aufgepasst: An der Kreuzung Pferdebachstraße / Ardeystraße verschiebt sich bald eine Fahrspur im Baustellenbereich. Das hat Gründe.

An der Baustelle Pferdebachstraße müssen Autofahrer ab Dienstag, 6. April, mit kleinen Veränderungen rechnen. Der Ausbau im Kreuzungsbereich Ardeystraße geht langsam dem Ende entgegen. Entlang des Grundstücks der Firma ZF steht nun der Kanalbau für die Anbindung der Pferdebachstraße an die Ardeystraße an. Dafür ist eine kaum merkliche Verschiebung der Verkehrsführung notwendig.

Die Spur auf der Ardeystraße stadteinwärts wandert im Kreuzungsbereich etwas weiter nach links und erlaubt weiterhin das Abbiegen in die Johannisstraße sowie die Fahrt geradeaus. Die gesamte Verkehrsführung bleibt damit wie gehabt: Von der Pferdebachstraße kann man stadteinwärts nach links in die Ardeystraße abbiegen oder die Geradeaus-Rechtsabbieger-Spur auf Johannis- und Ardeystraße nutzen. Diese Maßnahme soll planmäßig bis Ende Juli dauern.