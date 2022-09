Pferdebachstraße Witten: Kreisel werden nun asphaltiert

Witten. Es gibt erneut Sperrungen in der Baustelle Pferdebachstraße: Ab 4. Oktober werden die Kreisel asphaltiert. Das Krankenhaus ist kaum erreichbar.

Auf der Pferdebachstraße steht das nächste Etappenziel an. Zuvor gibt es aber eine kurzzeitige Sperrung. Denn die Kreisverkehre an der Schlachthofstraße und der Westfalenstraße werden asphaltiert. Ab dem 4. Oktober wird die Durchfahrt dort jeweils für zwei bis drei Werktage gesperrt. Das Medizinische Zentrum ist zu jedem Zeitpunkt erreichbar. Das Ev. Krankenhaus ist an diesen Tagen nur über die Liegendanfahrt erreichbar.

Medizinisches Zentrum als Sackgasse

Im Detail: Am 4. und 5. Oktober wird der Kreisverkehr an der Schlachthofstraße gesperrt. Der Verkehr, der auf der Pferdebachstraße stadteinwärts fährt, wird über die Westfalenstraße abgeleitet. Das medizinische Zentrum ist als Sackgasse von der Westfalenstraße aus erreichbar.

Vom 6. bis zum 10. Oktober finden die Arbeiten am Kreisverkehr an der Westfalenstraße statt. Dann ist dort keine Durchfahrt möglich. Der Verkehr stadteinwärts wird ebenfalls über die Westfalenstraße abgeleitet. Die Anfahrt zum Medizinischen Zentrum ist dann über die Ardeystraße und den – nun fertiggestellten – Kreisverkehr Schlachthofstraße möglich.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Witten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten