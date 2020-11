Hier wird die Pferdebachstraße in Witten zwischen Westfalen- und Schlachthofstraße noch geteert. Das Bild stammt vom 10. November. Jetzt wird die Vollsperrung in diesem Bereich aufgehoben.

Baustelle Pferdebachstraße in Witten: Wieder neue Verkehrsführung

Witten. Die gute Nachricht: Die Pferdebachstraße wird zwischen der Schlachthof- und der Westfalenstraße nicht mehr voll gesperrt. Und die schlechte?

Mit dem Beginn der Brückenarbeiten am Rheinischen Esel ändert sich am Montag (30.11.) erneut die Verkehrsführung in der Großbaustelle Pferdebachstraße.

Zumindest wird die Vollsperrung zwischen Schlachthof- und Westfalenstraße aufgehoben. In diesem Bereich wurde zuletzt noch geteert. Allerdings kann man mit dem Start der Brückenarbeiten dann nicht mehr von der Ardeystraße aus in die Pferdebachstraße einbiegen. Die Pferdbachstraße wird wieder auf ganzer Länge in Fahrtrichtung Innenstadt zur Einbahnstraße .

Wie die Stadt mitteilt, bleibt es dabei voraussichtlich bis Anfang April. Danach könne es zeitweise auch wieder zu Vollsperrungen kommen.