Das Gerüst für den Bau einer Radwegbrücke überspannt zurzeit die Straßenbaustelle Pferdebachstraße in Witten.

Straßenbau Pferdebachstraße in Witten: Umbau kommt gut voran

Es geht voran: Ein Gerüst zeigt bereits an, wo künftig die neue Radwegbrücke des Rheinischen Esels die Pferdebachstraße in Witten überspannt.

Die neu gebaute Pferdebachstraße wird immer sichtbarer. Seit 3. Mai gilt eine Vollsperrung auf Höhe der künftigen Radwegbrücke. Dort wächst seitdem ein Gerüst in die Höhe. In den nächsten fünf Monaten entsteht hier die neue Verbindung des Rheinischen Esels, die gleichwohl ein „Eingangstor“ zur Wittener Innenstadt sein soll. Ende September könnte die Vollsperrung dann aufgehoben werden.

Im Verkehrsausschuss am 7.6. listete Tiefbauamtsleiter Jan Raatz auf, was gerade gut läuft. Der Kanalbau sei abgeschlossen, der Straßenendausbau gestartet. Die Einfassungen von Zufahrten oder Parkbuchten sind mittlerweile deutlich zu sehen. Durch die Vollsperrung sei das Baufeld größer denn je, an verschiedenen Stellen seien Arbeiter im Einsatz. Jan Raatz: „Wir wollen es nicht noch einmal zu Verzögerungen kommen lassen.“ Die gesamte Straße soll nach jetzigem Stand Mitte 2022 wieder zweispurig befahrbar sein – über ein Jahr später als geplant.

