Polizei Per Haftbefehl gesuchter Wittener in Dortmund festgenommen

Witten. Ein Mann aus Witten fiel am Hauptbahnhof Dortmund der Polizei auf. Der 25-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht.

Am Dortmunder Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei am Mittwoch (29.12.) einen Mann festnehmen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 18 Uhr hatten die Kräfte einen 25-Jährigen am Bahnhof kontrolliert. Bei der Überprüfung des Witteners stellten sie fest, dass für diesen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg vorlag.

Den Wittener erwartet eine hohe Freiheitsstrafe

Dem Mann wird vorgeworfen, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr und der zu erwartenden hohen Freiheitsstrafe wurde eine Untersuchungshaft angeordnet. Der Wittener wurde dem Haftrichter vorgeführt und kam danach in eine Justizvollzugsanstalt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten