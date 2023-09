Parksommer Witten: So sieht das Programm dieses Jahr aus

Witten. Bereits zum dritten Mal findet in Witten der Parksommer statt. Das Stadtmarketing verspricht ganz besondere Lichtspiele. Auch die EM ist Thema.

Es ist wieder so weit. Am kommenden Freitag, 15. September, und Samstag, 16. September, findet die mittlerweile dritte Ausgabe des Parksommers im Stadtpark an der Ruhrstraße in Witten statt. Neben spektakulären Lichtspielen gibt es auch wieder eine Kopfhörerparty.

Das Stadtmarketing verspricht noch mehr Lichtilluminationen als in den Jahren zuvor. Bäume werden beleuchtet, mystische Wege mit Nebel verwandeln den Stadtpark in einen bunt erleuchteten Ort. Die neuen Lichtmotive sollen unter anderem Witten als Wiege des Ruhrbergbaus darstellen oder auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr vorbereiten. Zudem können die Besucherinnen und Besucher vor der Villa Lohmann diesmal selbst kreativ werden und sich an einem interaktiven Lichtspiel ausprobieren.

Eintritt in den Wittener Stadtpark ist frei

Los geht es am Freitag um 18 Uhr, Ende ist gegen Mitternacht. Am Samstag startet der Parksommer bereits um 15 Uhr mit einem Familienpicknick auf der großen Wiese im Stadtpark. Ab 20 Uhr steht dann die Kopfhörerparty an. Drei DJs legen verschiedene Musikrichtungen auf die Ohren. Per Knopf am Kopfhörer können die Feierlaunigen auswählen, zu welchen Klängen sie sich am liebsten bewegen wollen.

Wer daran teilnehmen will, muss für die Hörer eine Leihgebühr von zehn Euro plus zusätzlich genauso viel Pfand zahlen. Generell ist der Eintritt in den Stadtpark an beiden Tagen für alle aber frei. Für Speis und Trank ist an verschiedenen Ständen ebenfalls gesorgt.

