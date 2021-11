Parkärger an der Uni Witten/Herdecke: SPD verlangt Lösungen

Der Parkstreifen an der Pferdebachstraße in Witten ist zugeparkt. Viele weichen dorthin aus, um sich die Parkgebühren an der Uni Witten/Herdecke zu sparen.

Witten. Die SPD fordert den Bürgermeister auf, mit der Uni Witten/Herdecke Lösungen hinsichtlich der Parksituation zu finden. Niemand ist zufrieden.

Nach Anwohnerprotesten über zugeparkte Straßen in Uni-Nähe hat die SPD den Bürgermeister aufgefordert, sich mit der Hochschule Gedanken über eine Lösung der schwierigen Parksituation zu machen.

In ihrer Anfrage beruft sich die Partei auf zahlreiche „aufgebrachte Bürgerinnen und Bürger“. „Es erreichen uns Schilderungen, nach denen das neu gebaute Parkhaus auf dem Campus im laufenden Semesterbetrieb weitgehend leer steht. Gleichzeitig seien die Pferdebachstraße im Umfeld der Universität sowie die Nebenstraßen und auch die Stellplätze im Umfeld des evangelischen Friedhofs hoffnungslos zugeparkt. So kann das nicht bleiben!“ schreibt die Fraktion.

Die Stadt möge auf die Verantwortlichen der Uni zugehen, „um eine rasche Lösung herbeizuführen, die sowohl für die Studierenden als auch für das Umfeld der Hochschule verträglich ist“. Die Genossen möchten wissen, was die Uni tut, um die Parkbedingungen im Parkhaus attraktiver zu gestalten. „Der aktuell aufgerufene Preis von 1,50 pro Stunde gehört bei einer täglichen Nutzung über mehrere Stunden sicherlich nicht in diese Kategorie“, heißt es. Studenten hatten auch gegen die hohen Gebühren von drei Euro pro Stunde auf den Straßen direkt am Campus protestiert – und sind in der Folge unter anderem auf die Pferdebachstraße und ins Bebbelsdorf ausgewichen.

Gähnende Leere herrscht im neuen Parkhaus an der Alfred-Herrhausen-Straße, zumindest als dieses Foto am 10. November entstand. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Die SPD will von der Stadt wissen, wie eine „verträgliche Ausgestaltung der Parkgebühren für Studierende im Parkhaus gelingen kann“, ob sie wie angekündigt die Parkraumsituation im Umfeld des neuen Campus beobachtet und welche Erkenntnisse sie gewonnen hat.

Was die zugeparkten Anwohnerstraßen angeht, will die SPD die Einrichtung von Bewohnerparkzonen in den Wohnvierteln nicht ausschließen. Sie erinnert in diesem Zusammenhang an eine frühere Beschlussvorlage: „Kommt es zu einem großräumigen Ausweichen des ruhenden Verkehrs auf die angrenzenden Wohnviertel, werden bei Bedarf geeignete Maßnahmen umgesetzt, um die Situation zu entschärfen.“

Zuletzt kann sich die Fraktion einen kleinen Seitenhieb auf den Bürgermeister nicht verkneifen. Sie fragt, ob es rückblickend vielleicht ein Fehler gewesen sei, die Studierenden nach ihren Protesten selbst noch auf die kostenlosen Parkgelegenheiten an der Pferdebachstraße aufmerksam zu machen.

