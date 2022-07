Pandemie: Stadt Witten klärt über Corona-Tests auf

Auch in Witten muss in einigen Fällen für Corona-Tests jetzt gezahlt werden.

Witten. Seitdem die Corona-Test nicht mehr kostenlos sind, gibt es viel Verwirrung. Die Stadt Witten hat dafür jetzt alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Wer bekommt noch kostenlose Corona-Tests? Wann kann ich mich testen lassen? Wer muss zahlen? Seitdem die Tests nicht mehr für alle zugänglich sind, gibt es Verwirrung. Die Stadt Witten weist nun darauf hin, dass das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ein Antragsformular für einen kostenlosen Corona-Test veröffentlicht hat.

Das Formular ist auch auf der Seite der Stadt zu finden. Es handelt sich hierbei ausdrücklich um eine Handlungshilfe und nicht um ein offizielles Dokument, das Teststellen akzeptieren oder verwenden müssen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Antragstellenden wahrheitsgemäße Angaben über die Gründe eines Tests machen müssen.

Stadt Witten: Unterlagen mitführen

Zudem sollen, soweit möglich, Unterlagen als Beleg mitgeführt werden. Dazu gehören zur Freitestung beispielsweise ein positiver Schnell- oder PCR-Test. Auch ein ärztliches Zeugnis für diejenigen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, gilt als Nachweis.

Kostenlose Tests bekommen derzeit neben den genannten Fällen auch Kinder unter fünf Jahren oder Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen teilnehmen. Zudem gilt diese Regelung beispielsweise auch für Personen, die etwa ein Krankenhaus oder Pflegeheim besuchen wollen oder die in ähnlichen Einrichtungen arbeiten. Auch Personen, in deren Haushalt sich jemand infiziert ist, müssen nichts bezahlen. Für diejenigen, die nicht in diese Kategorie fallen und die sich einfach so testen lassen wollen, werden hingegen drei Euro fällig.

