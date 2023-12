In einer gemeinsamen Aktion haben Ordnungsamt Witten und die Polizei sechs Gaststätten und ein Einzelhandelsgeschäft in Witten kontrolliert (Symbolbild).

Kontrolle Ordnungsamt Witten: Kontrollen in Gaststätten und Geschäft

Witten Ordnungsamt und Polizei in Witten haben in einer großen Aktion sechs Lokale und ein Geschäft überprüft - und diverse Verstöße festgestellt.

Bei einer großangelegten Gewerbekontrolle in Witten hat das Ordnungsamt sechs Gaststätten und ein Einzelhandelsgeschäft überprüft. Kontrolliert wurde dabei die Einhaltung der Gewerbeordnung, des Nichtraucherschutz-Gesetzes, des Gaststättengesetzes, des Jugendschutzgesetzes sowie der Spielverordnung.

Insgesamt wurden bei der Kontrolle mindestens sechs Ordnungswidrigkeiten festgestellt, so die städtische Pressestelle. Die Polizei stellte vier Strafanzeigen und nahm eine Person fest. Insgesamt überprüfte die Polizei bei 70 Personen die Identität und im Umfeld rund 25 Fahrzeuge. Die Kontrolle begann um 20 Uhr am Freitagabend (8.12.) und dauerte bis 1 Uhr am Samstag.

Verstöße in unterschiedlichen Bereichen

Die festgestellten Ordnungswidrigkeiten decken sehr unterschiedliche Bereiche ab: Dazu gehörten Verstöße gegen den Nichtraucherschutz, falsch gelagerte Lebensmittel, eine verschlossene Fluchttür, ein nicht genehmigtes Lager sowie die Nutzung eines kompletten Objekts, das so nicht genehmigt war. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen nicht verzollten Tabaks gestellt. Es könnten noch mehr Strafanzeigen gestellt werden: In mehreren Betrieben wurden Spielautomaten ausgelesen, diese Ergebnisse stehen noch aus. Zudem wird die Zulässigkeit sogenannter „Fun4Four“-Tische - das sind Spieltische mit einer digitalen Oberfläche - nachträglich überprüft.

Das Ordnungsamt zeigte sich zufrieden mit der Kontrolle. An der Aktion haben sich auch Kräfte des städtischen Bauordnungsamtes, der Polizei Witten sowie der Bereitschaftspolizei, der Steuerfahndung und der Lebensmittelüberwachung des Ennepe-Ruhr-Kreises beteiligt. Die Zusammenarbeit verlief unkompliziert und reibungslos. Zugleich zeigen die Verstöße, „dass solche Kontrollen nötig sind, um sowohl Besucherinnen und Besucher als auch Mitarbeitende zu schützen“, so die Stadt. Regelmäßig gebe es solche Durchsuchungen, zuletzt im April.

