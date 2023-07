Ordnungsamt bei besonderem Einsatz im Wittener Kindertreff

Uniformierter Besuch bei den Ferienspielen im Kindertreff In der Mark in Witten: Kinder umringen begeistert den Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

Witten. Zwei städtische Mitarbeiter sind in voller Montur bei den Wittener Ferienspielen in Aktion gewesen. Das hatte einen besonderen Grund.

Ordnungsamt im Kindertreff: Was nach einer guten Schlagzeile klingt, war nur ein geplanter und sehr aufschlussreicher Besuch. Denn im Rahmen der Wittener Ferienspiele startete jetzt eine Projektwoche mit dem Thema „Tatü Tata – unsere beruflichen Helferinnen und Helfer sind da“ am Kindertreff In der Mark. In dieser Woche lernen die Teilnehmenden nicht nur die verschiedenen Berufe kennen, sondern auch die Menschen, die sie ausüben.

Den Auftakt machten dabei zwei Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). Mit Dienstwagen und in voller Montur besuchten sie die neugierigen Ferienspielteilnehmer. Das Tragen der Schutzwesten verhinderte dabei erfolgreich Löcher im Bauch, denn die Kinder hatten jede Menge Fragen.

Kinder bestaunen Ausrüstung des Wittener Ordnungsamtes

Besonders spannend war natürlich die Ausrüstung, die sich in den robusten Westen und im Dienstwagen der Mitarbeiter befand. Leuchtkelle, Handschellen, Promilletester und vor allem die Lautsprecheranlage wurden nicht nur bestaunt, sondern auch direkt ausprobiert.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Auch die Kollegen vom Ordnungsamt genossen ihren Termin bei der Aktion in den Sommerferien. Sie nahmen sich nicht nur Zeit, um den Kindern zu zeigen, dass sie mehr tun als Strafzettel verteilen und Verbote verhängen. Sie vermittelten ihnen auch die Bedeutung ihres Berufs, mit Vorurteilen und Klischees aufzuräumen.

Lesen Sie auch:

Sie erzählten den Kindern geduldig von ihrer täglichen Arbeit, bei der sie beispielsweise für die Einhaltung von Verkehrsvorschriften sorgen, Veranstaltungen absichern, bei Problemen in der Nachbarschaft vermitteln oder sich darum kümmern, dass Spielplätze sicher und sauber sind. Nach der Fragerunde machten die Mitarbeiter vom Ordnungsamt dann sogar noch spontan bei einem Fußballspiel mit.

Weitere Nachrichten finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten