In einer Umfrage der Hochschule der Gesundheit, der Uni Witten/Herdecke und der Caritas geht es darum, wie zufrieden Wittenerinnen und Wittener mit der Gesundheitsversorgung in ihrer Stadt sind.

Witten. Ein Forschungsteam will die Gesundheitsversorgung in Witten verbessern – und führt dazu eine Umfrage durch. Gesucht werden bestimmte Teilnehmer.

Wie gut fühlen sich Wittenerinnen und Wittener in ihrer Stadt gesundheitlich versorgt? Das will ein Forschungsteam, bestehend aus Mitgliedern der Hochschule für Gesundheit Bochum, der Caritas Witten und der Universität Witten/Herdecke wissen und startet deshalb eine Online-Umfrage. Das kündigten die drei Organisationen in einer gemeinsamen Pressemitteilung an.

Ziel sei es zu erfahren, ob sich Bürgerinnen und Bürger zu gesundheitlichen Themen informiert fühlen und ob diese Informationen für sie immer verständlich und gut umsetzbar sind. Durch die gesammelten Antworten wolle das Team die gesundheitliche Versorgung in Witten chancengerechter gestalten und die Lebensqualität für alle Bürger verbessern. Die Umfrage richtet sich daher auch insbesondere an Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderungen oder chronischen Krankheiten.

Wittener können online an der Umfrage teilnehmen

Mit den gesammelten Daten und Eindrücken sollen Angebote in der Stadt geschaffen werden, die gerade diesen Menschen den Zugang zur Gesundheitsversorgung erleichtert. Dies könnte zum Beispiel ein Beratungsangebot in Form eines Gesundheitskiosks sein, heißt es.

Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, kann das über diesen Link tun. Die Bearbeitungsdauer der Umfrage dauere laut den Forschenden etwa fünf bis 10 Minuten.

Zusätzlich zu der Umfrage besuchen diese und nächste Woche Studierende der Hochschule für Gesundheit Einrichtungen wie die Lebenshilfe oder die Tafel, um mit den Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen, was sie sich an Versorgung in der Stadt wünschen. Zudem werden seit Anfang der Woche sogenannte Stadtteilforscher ausgebildet, die Interviews mit der eigenen Community in deren Zuhause und in deren Muttersprache führen sollen, damit auch deren Meinungen in die Befragungsergebnisse einfließen.

