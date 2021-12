Omikron, Inzidenz, Infizierte: Zahlen in Witten steigen

Vermutlich haben wir solche Bilder schon zu oft gesehen. Doch sie mahnen uns an die Gefahren, die vom Coronavirus ausgehen. In Witten steigen gerade sämtliche Zahlen und Werte an.

Witten. Die Omikron-Variante breitet sich auch in Witten aus. Der Inzidenzwert steigt seit längerem wieder an. Außerdem gibt es einen Todesfall im Kreis.

Zum Jahreswechsel steigen sämtliche Zahlen in Witten und im EN-Kreis an: Die Omikron-Fälle nehmen zu, ebenso liegen die Inzidenzwerte wieder höher. Auch die Zahl der Infizierten nimmt zu. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona.

Verstorben ist ein 77-jähriger Mann aus Hattingen. Damit steigt die Zahl der Toten kreisweit auf 416. In Witten sind bisher 138 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

386 Menschen in Witten aktuell infiziert

1.422 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, 120 mehr als am Vortag. Bei 87 von ihnen liegt entweder ein Nachweis auf die Omikron-Variante durch eine Ganzgenomsequenzierung vor oder es besteht ein hochgradiger Verdacht nach einem variantenspezifischen PCR-Test. In Witten sind 386 Menschen an Corona erkrankt, davon 24 an der Omikron-Variante. Die Inzidenzwerte steigen im Kreis von 119,1 auf 123,8. In Witten liegt der Wert bei 105,0 (Vortag 94,8).

Corona-Fälle gibt es aktuell in der Kita Bachschule, in der Kita Schatzkiste der Lebenshilfe sowie im Awo-Seniorenzentrum Kreisstraße. Im Blick hat das Gesundheitsamt des Kreises aktuell aber vor allem das Schwelmer Pflegeheim Ev. Feierabendhaus. Dort gibt es unter Bewohnern und Mitarbeitern insgesamt sieben bestätigte Coronafälle, fünf von ihnen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Omikron-Variante betroffen. Dies gilt für einen Bewohner und vier Mitarbeiter. Ob es darüber hinaus weitere Fälle gibt, werden noch ausstehende Untersuchungsergebnisse zeigen, so der Kreis.

