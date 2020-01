Neuer Werkleiter war vorher in Frankfurt

Der Rheinländer Holger Schwarz leitet das Weichenwerk Witten seit Januar 2019. Der 50-jährige Diplom-Kaufmann folgte auf Werksleiter Hubertus Willeke. Holger Schwarz war vor seinem Wechsel nach Witten acht Jahre bei der DB Fahrzeuginstandhaltung für die Schienfahrzeug-Ersatzteile im Konzern zuständig.

Das Werk Oberbaustoffe der DB Netz AG umfasst die Standorte Witten und das Schwellenwerk Schwandorf in Bayern, zu dem auch eine Brückenbalkenfertigung in Nürnberg gehört. An beiden Standorten sind insgesamt 500 Mitarbeiter beschäftigt.