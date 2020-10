Neuer Plattenladen in Witten bietet alte Vinyl-Schätzchen an

Witten. Andreas Meggers hat in Witten einen Laden für Vinyl-Schallplatten eröffnet. Sein Sortiment ist breit gefächert. Aber manches hat keine Chance.

Es gibt auch gute Nachrichten aus dem Einzelhandel: In der Nordstraße 2 hat das Geschäft „Andes Plattenbau“ neu eröffnet. Andreas Meggers bietet in den ehemaligen Räumen des Küchenstudios jetzt gebrauchte Vinyl-Scheiben an.

Der gelernte Werkstofftechniker hat bereits in den letzten Jahren mit Platten online gehandelt. Im September hat er sich den Traum erfüllt und einen eigenen Laden aufgemacht. Im Sortiment hat er alles von Pop über Rock bis Blues – und sogar Hörspiele wie die drei Fragezeichen. Techno und Klassik sucht man hingegen vergebens. Der 42-Jährige kauft Sammlungen an. James Last und Rudolf Schock haben dabei keine Chance, aber bei einer „originalen Krautrockpressung aus den 70ern“ würde er nicht Nein sagen.

Wittener sieht optimistisch in die Zukunft

Sorge, dass sein Laden nicht laufen könnte, hat Meggers nicht: Sein Sortiment würde schließlich dauernd wechseln und Vinyl-Platten hätten immer noch viele Fans. „Männer meistens“, sagt er. Etwa drei Viertel seiner Kunden seien männlich. Was den Reiz der alten, schwarzen Scheibe ausmacht? „In einer Zeit, in der jeder seine Musik in der Hosentasche bei sich haben kann, ist eine Vinyl-Scheibe ein Moment der Entschleunigung.“ Die Platte auflegen, das Cover betrachten, die Texte lesen: „Das ist eine Zeremonie, da habe ich für eine Stunde Abstand vom Alltag.“ Genauer gesagt: Für eine halbe. Dann muss die Platte umgedreht werden.

Andes Plattenbau, Nordstraße 2, 02302/94 121 35.