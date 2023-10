Noch ist der neue Damhirsch im Wildgehege auf dem Hohenstein in Witten scheu, aber wer ausreichend Ruhe und Geduld mitbringt, kann ihn vielleicht trotzdem schon entdecken.

Hohenstein Neuer Mitbewohner im Wildgehege am Wittener Hohenstein

Witten. Ein neuer Damhirsch ist am Hohenstein in Witten eingezogen. Für das Wildgehege war dieser Wechsel wichtig.

Er ist noch ein wenig scheu, aber vielleicht haben ihn einige Besucherinnen und Besucher trotzdem schon entdeckt: Am vergangenen Samstag hat ein neuer Bewohner sein Zuhause im Wildgehege am Hohenstein gefunden: Ein wunderschöner, schwarzer Damhirsch, geschätzte zwei Jahre alt, tritt die Nachfolge des Rothirsches an, der im letzten Jahr ausgezogen ist.

Lesen Sie auch:

Zu viele Arten im Gehege in Witten

Aber warum müssen dort eigentlich immer wieder Tiere aus- und andere einziehen? Dies dient der „Blutauffrischung“ und hilft unter anderem dabei, Inzucht zu vermeiden, was für die Gesundheit der Tiere von entscheidender Bedeutung ist, erklärt die Stadt. Nicht zuletzt schreibe das Veterinäramt diese Praxis vor.

Zudem seien in den letzten Monaten zu viele Arten ins Gehege gekommen. Das habe dazu geführt, dass der Lebensraum insbesondere für das Rotwild zu klein geworden sei – deswegen wurde es bereits in den letzten Monaten schrittweise umgesiedelt. Inzwischen beherbergt das Gehege nun aktuell ein Rotwild, Damwild (17 Tiere) und Sikawild (fünf Tiere) am Hohenstein.

