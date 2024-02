Neuer Karl-Marx-Platz in Witten: Wann soll er fertig sein?

Der Umbau des Karl-Marx-Platzes in Witten ist schon weit vorangeschritten. So sah es dort am Rosenmontag aus.

Witten Der breite Bürgersteig außerhalb der Baustellenabsperrung ist teilweise schon fertig. Auch der Karl-Marx-Platz lässt bereits einiges erkennen.

Das nächste große städtebauliche Projekt biegt bald auf die Zielgerade ein. Der Karl-Marx-Platz in Witten ist noch nicht fertig. Aber inzwischen nennt die Stadt ein Datum, das gar nicht mehr in so weiter Ferne liegt. Im April könnte der Umbau des Platzes nach dann zirka 16 Monaten beendet werden. Am Rosenmontag wurde laut Verwaltung erst ein weiterer Abschnitt zu Ende gebracht.

Und zwar sollten Im Laufe des Tages (12.2.) die Pflasterarbeiten an der Nord-/Ecke Mozartstraße abgeschlossen werden. Dort war seit Ende November gesperrt. „Dann wird die Verbindung Nordstraße/Mozartstraße/Breite Straße wieder freigegeben“, teilte die Stadt am Montag mit. Und, noch besser, heißt es für den ganzen Platz: „Wenn alles glatt läuft, soll die Baustelle bis April abgeschlossen sein. Im Frühjahr kümmert sich dann noch das städtische Betriebsamt um die Bepflanzung.“

Rund um das Germania-Denkmal sind schon weite Teile des Karl-Marx-Platzes hell gepflastert. Und auch die für Beete oder Rasen bestimmten Flächen sind bereits zu erkennen. Der Verkehr auf der Breite Straße fließt schon seit Wochen wieder ohne Baustellenampel. Nur die Gartenstraße als Einbahnstraße in Richtung Rathaus wird noch aufrechterhalten.

