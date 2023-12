Neuer Kalender schickt Wittener auf historische Spurensuche

Witten. Der neue Fotokalender der Sparkasse zeigt Witten im Wandel der Zeit: Historische Motive kann man neu entdecken. Den Monatsplaner gibt’s gratis.

Der Wandkalender 2024 der Sparkasse, „Witten im Wandel der Zeit“, ist diesmal ein ganz Besonderer. Die Wittener Fotodesignerin Julia Unkel und -designer Marcus Düdder haben dazu historische und neue Stadtansichten „aufgespürt“ und miteinander in Beziehung gesetzt.

Zu sehen sind aktuelle und historische Motive aus Witten – wie das Muttental, die Innenstadt, das Freibad oder das Schleusenwärterhaus. Die zwölf Kalenderblättern sind nach der Methode des Visual Alignment gestaltet, das heißt in ein aktuelles Foto wurde als Zeitfenster möglichst passgenau ein historisches Foto so einkopiert, dass sich, nach Möglichkeit, die Linienführungen ergänzen. Für eine thematisch wie bildnerisch passende Auswahl an historischen Stadtansichten sorgte die Leiterin des Stadtarchivs, Dr. Martina Kliner-Fruck, während die aktuellen Fotos von den beiden Fotokünstlern stammen. Der Kalender liegt in allen Sparkassen-Filialen des Wittener Stadtgebietes aus und wird kostenlos an Interessierte abgegeben. Der Kalender ist der 47. seiner Art und erscheint in einer Auflage von 6.000 Exemplaren.

„Selbstverständlich soll auch dieser Kalender als Wandschmuck und Planungsinstrument dienen“, so Vorständin Andrea Psarski. „Darüber hinaus möchte die Sparkasse mit diesem Kalender die Wittenerinnen und Wittener mit auf eine kleine Zeitreise durch das neue Jahr nehmen – um Altes und Bekanntes vor unserer Haustür quasi neu zu entdecken.“

