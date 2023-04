Neue Stelle: Stadt Witten geht verstärkt auf Investoren zu

Sandra Adamek hat 2021 das Briefwahlbüro in der Stadtgalerie in Witten geleitet.

Witten. Die Stadt Witten will sich verstärkt um Investoren kümmern. Wer ist die Frau, die bei der Wirtschaftsförderung nun erste Ansprechpartnerin ist?

Mit einer neuen Stelle in der Wirtschaftsförderung will die Stadt den Service für Investoren verbessern. Neben der klassischen Unternehmensbetreuung ist nun Sandra Adamek die erste Ansprechpartnerin für Firmen, die sich innerhalb Wittens erweitern und die sich neu niederlassen wollen.

„Wichtige Aufgabe für den Wirtschaftsstandort Witten“

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

„Ich sehe mich als Dienstleisterin, die versucht, neue und spannende Investitionen möglich zu machen. Das ist eine wichtige Aufgabe für den Wirtschaftsstandort Witten, auf die ich mich sehr freue“, so Adamek, die wir unter anderem als Leiterin des städtischen Briefwahlbüros kennen. In der Wirtschaftsförderung kümmert sie sich nun um Anfragen rund um die Themen Standorterweiterung, An- oder Umsiedlung. Damit soll für die Betriebe von Anfang an klar sein, wer für ihr Anliegen zuständig ist.

Lesen Sie auch:

Gleichzeitig soll Adamek die Abläufe verwaltungsintern optimieren. Denn wo auch immer Investitionsanfragen ankommen – mal im Planungsamt, mal im Bauordnungsamt, mal direkt beim Bürgermeister – sie alle reichen diese Anfragen nun an Sandra Adamek weiter. Sie sichtet diese, stellt gegebenenfalls wichtige Rückfragen und betreut den gesamten weiteren Prozess. „Die Antworten an die möglichen Investoren erfolgen damit schneller, strukturierter und umfassender“, so die Stadt.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten