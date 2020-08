Der Umbau des Netto-Marktes an der Ruhrstraße ist abgeschlossen. Am Dienstag (25.8.) wird das Geschäft wiedereröffnet.

Einzelhandel Netto-Markt in der Ruhrstraße in Witten wird wiedereröffnet

Witten. Gute Nachrichten für die Nahversorgung an der Ruhrstraße: Der Netto-Markt wird Dienstag (25.8.) wiedereröffnet. Er wurde saniert und vergrößert.

Der Netto-Markt in der Ruhrstraße wird am kommenden Dienstag (25.8) wiedereröffnet. Der Supermarkt war Anfang Juli für einen großen Umbau geschlossen worden. Das Geschäft wurde saniert und vergrößerte sich – von 827 auf gut 1000 Quadratmeter. Hauseigentümer York-Peter Bastian investierte 1,2 Millionen Euro in die Renovierung. Er sieht diese Investition als Bekenntnis zur oberen Innenstadt.

Frische Lebensmittel, Zeitschriften und Arzneiprodukte

Im vergrößerten Ladenlokal bekommen die Kunden künftig neben frischen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, Molkereiprodukten und Brot auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte, sowie Reinigungsmittel. Insgesamt werden 5000 Artikel angeboten, es gibt ein freies Kunden-Wlan. Die Netto-Filiale in Witten ist eine von über 4270 bundesweit.