Naturschützer bitten Wittener Schmetterlinge zu zählen

Witten Sie stehen für den Sommer - Schmetterlinge. Die hauchzarten Akrobaten der Lüfte werden jedoch immer seltener und sollen jetzt gezählt werden.

Auch wenn Zitronenfalter, Aurora-Falter und Kleiner Fuchs durch die Gärten flattern - viele Schmetterlinge sind in NRW immer seltener zu sehen. Um auf den dramatischen Artenschwund der heimischen Insekten aufmerksam zu machen, hat der Naturschutzbund (Nabu) die Mitmachaktion „Zeit der Schmetterlinge“ ins Leben gerufen. Bis zum 22. Juli können sich hieran auch Wittener Naturfreunde beteiligen und die Falter zählen und melden, die sie zu Gesicht bekommen.

Der NABU NRW möchte wissen, wie viele Schmetterlinge noch durch die Gärten, Parks und Wiesen in Nordrhein-Westfalen flattern. Durch die Zählaktionen können über die Jahre hinweg Tendenzen über die Bestandsentwicklung einzelner Tagfalterarten ermittelt werden, heißt es vom Nabu.

Der Natternkopf lockt Schmetterlinge an

Elf Schmetterlingsarten stehen bei der Zählaktion besonders im Fokus: das Tagpfauenauge, der Kleine Fuchs, der Distelfalter, die Bläulinge, die Kohlweißlinge, der Admiral, der C-Falter, das Ochsenauge, die Dickkopffalter, der Zitronenfalter und der Schornsteinfeger.

Ein Tipp für Schmetterlingfreunde, die sich an der Zählaktion beteiligen möchten: Man sollte sich eine beliebte Schmetterlingspflanze suchen - wie etwa die Wiesenflockenblume, die Acker-Witwenblume oder den Natternkopf. Hier kann man Schmetterlinge beobachten. Damit man sie auch erkennt, hat der Naturschutzbund auf seiner Homepage über 50 Falter-Porträts eingestellt und die elf Tagfalterarten, die im Mittelpunkt der Aktion stehen, sogar auf dem dortigen Zählbogen abgebildet.

Naturschutzbund stellt im Netz naturnahe Gärten vor

Alle weiteren Informationen finden Naturfreunde unter www.schmetterlingszeit.de. Zur Auswertung sollten die ausgefüllten Zählbögen mit dem Stichwort „Zeit der Schmetterlinge" per Post an die Landesgeschäftsstelle des NABU NRW (Völklinger Str. 7-9, 40219 Düsseldorf) oder per E-Mail an Schmetterlingszeit@NABU-NRW.de geschickt werden. Außerdem steht ein Online-Formular zur direkten Eintragung der Beobachtungen zur Verfügung.

Mit dem Projekt möchte der NABU NRW auch die Lebensräume für Schmetterlinge verbessern und erhalten. Daher werden auch Schulen und Kitas bei der Anlage von Gärten für Schmetterlinge unterstützt. Auch Privatgärten können wichtige Lebensräume für Schmetterlinge sein - mit heimischen Bäumen, Sträuchern und Stauden, wilden Ecken und einer kleinen Wildblumenwiese. Im Netz (www.schmetterlingszeit.de) stellt der Naturschutzbund Beispiele von naturnahen Gärten als Anregung vor.