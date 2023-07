Natur: Stadt Witten muss Platane in Herbede fällen

Witten. Witten-Herbede hat bald eine Platane weniger. Die Stadt muss einen Baum in der Knappensiedlung fällen. Das sind die Gründe dafür.

Witten hat bald einen Baum weniger. Die Stadt muss die Platane an der Einmündung der Knappensiedlung an der Wittener Straße in Herbede fällen. Nach Angaben der Verwaltung hat sich ein größerer Riss gebildet, in dem das Holz bereits begonnen hat zu faulen.

Zudem habe sich dort ein schädlicher Pilz festgesetzt. Auch einer der Hauptäste sei von Pilzen befallen. „Die Stand- und Bruchsicherheit des Baumes ist deshalb nicht mehr gewährleistet - auch wenn er auf den ersten Blick noch gesund wirkt“, so die Stadt. Damit von dem Baum keine Gefahr ausgeht, muss er am Samstag, 22. Juli, gefällt werden.

