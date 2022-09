Nahverkehr: EN-Kreis stellt Anrufsammeltaxi in Witten ein

Witten. Jetzt wird’s für die Anwohner am Hohenstein, Kohlensiepen und in Gedern zappenduster. Ihre letzte Verbindung in die Wittener City wird gekappt.

Weil es schon lange keinen direkten Bus mehr für den Bereich Hohenstein/Kohlensiepen/Gedern/ gibt, konnten die Bürgerinnen und Bürger dort seit 20 Jahren über die Taxi-Zentrale ein Anrufsammeltaxi rufen, wenn sie in die Innenstadt wollten. Nun wird auch dieser Verkehr zum 25. September (letzte Fahrt) eingestellt.

Das bisher zuständige Taxi-Unternehmen habe den Vertrag fristgerecht gekündigt, teilte jetzt der EN-Kreis als Aufgabenträger für den öffentlichen Nahverkehr mit. Angesichts der zuletzt sehr geringen Nachfrage sei es nicht gelungen, einen neuen Partner zu finden. Letzte Fahrten sind am Sonntag, 25. September, möglich. Eine andere Lösung wird es wohl nicht mehr geben.

Lang vorbei sind die Zeiten, als noch ein Bus den Hohenstein in Witten hochfuhr. Foto: Fischer / Fischer / FUNKE Foto Services

Anrufsammeltaxis – normale Limousinen – können gerade in ländlicheren Gebieten den öffentlichen Nahverkehr ersetzen. Die reguläre Linie des Busverkehrs Rheinland wurde hier schon vor 30 Jahren eingestellt. Nur der 375er hält noch an der Lange Straße, der nächsten Haltestelle zu Kohlensiepen, Borbach und Hohenstein.

Sammeltaxen, nicht viel teurer als ein Busticket, pendeln bis in den Abend hinein zwischen Bahnhof, Marien-Hospital, Rathaus, Saalbau und Hammerteich, Hohenstein, Wartbenberg beziehungsweise Gedern. Aber nur über weitere Strecken. Ein Sammeltaxi zum Beispiel für den Abschnitt nur vom Bahnhof zum Rathaus oder vom Hammerteich rauf zum Hohenstein zu ordern, geht nicht. Und sie fahren auch nur, wenn man sie tatsächlich früh genug anruft und nicht automatisch nach Fahrplan wie ein Linienbus.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 nutzten noch 130 Wittener im Monat das Sammeltaxi

Trotzdem, zumindest im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 war, das Anrufsammeltaxi durchschnittlich noch bei 130 Fahrgästen im Monat gefragt, im Juni 2022 waren es laut Kreis allerdings nur noch 14. Nach der Kündigung des Wittener Taxiunternehmens versuchte der Kreis eigenen Angaben zufolge, mit dem Busverkehr Rheinland (BVR) und der Stadt Witten einen neuen Vertragspartner zu finden – ohne Erfolg. Einem vom BVR gestellten so genannten Entbindungsantrag wurde daraufhin von der Bezirksregierung Arnsberg stattgeben. Damit ist die rechtliche Grundlage für den Betrieb eines Anrufsammeltaxis erloschen.

Wie jetzt in Witten konnten für Anrufsammeltaxen in der Vergangenheit auch in Schwelm-Linderhausen, Sprockhövel-Herzkamp und in der Elfringhauser Schweiz laut Kreis keine Betreiber gefunden werden. Damit sind die Anwohner nun allein auf ihre eigenen Fahrzeuge angewiesen – und das in Zeiten der viel beschworenen Mobilitätswende.

