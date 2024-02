So verlassen war der Wittener Busbahnhof schon einmal vor rund zwei Wochen. Am Donnerstag stehen wieder Busse und (Straßen-)Bahnen still. Verdi ruft erneut zum Streik auf.

Nahverkehr Nächster Streik im ÖPNV: Keine Busse am Donnerstag in Witten

Witten Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder für Donnerstag erneut zum Streik auf. Auch in Witten stehen dann Busse und Bahnen still.

Am Donnerstag (15. Februar 2024) wird in vielen Städten in NRW der Nahverkehr bestreikt. Denn vor der zweiten Verhandlungsrunde für den Manteltarif der Beschäftigten im Nahverkehr will Verdi erneut Druck machen. Betroffen von den Auswirkungen ist auch Witten.

Hier stehen bei Bogestra und VER (Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr) in deren Gebiet Busse und Straßenbahnen still. Und zwar jeweils von Betriebsbeginn bis -ende. Den ganzen Tag über werden keinerlei Fahrten angeboten. Für den Bereich des VRR bedeutet das auch: Die alternativen Bedienungsformen wie der FluxFux, das Anruf-Sammel-Taxi und der Taxi-Bus sind ebenfalls von den Streikausfällen betroffen.

Auch die Kunden-Center sind geschlossen

Auch Fremdfirmen, die im Auftrag der Bogestra bestimmte Strecken bedienen, fahren am Donnerstag nicht. Ebenfalls geschlossen sind an diesem Tag die Kunden-Center. Aus Sicherheitsgründen sind jedoch alle Betriebseinrichtungen sowie Tunnelanlagen bewacht.

Mehr zum Thema

Informationen erhalten Bogestra-Kunden auch am 15. Februar 2024 unter der Service-Nummer 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen).

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Nicht betroffen von dem Warnstreik ist der Bahnverkehr wie Regionalzüge, S-Bahnen und ICEs. Vor knapp zwei Wochen legte am 2. Februar bereits ein Verdi-Streik den ÖPNV in Witten, Bochum und anderen Städten weitestgehend lahm.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten