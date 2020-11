Nächster Hurrikan erwartet

Nach „Eta“ nimmt mit „Iota“ der nächste Hurrikan Kurs auf Mittelamerika. Laut US-Hurrikanzentrum soll er die Kategorie vier erreichen und am Montagabend (Ortszeit) die Küste treffen.

Das nationale Hurrikanzentrum warnt vor „lebensgefährlichen“ Überschwemmungen und Erdrutschen. Demnach seien Honduras, Teile von Nicaragua, Guatemala sowie Belize von extrem starken Regenfällen bedroht.

In Honduras riefen die Behörden Alarmstufe rot aus und ordneten die Zwangs-Evakuierungen in der Region um die Hafenstadt San Pedro Sula an.