Nadja Büteführ will erneut für die SPD in den Landtag

Witten. Nadja Büteführ (SPD) will erneut für Witten in den Landtag einziehen. SPD schickt für die Wahlkreise 104 und 105 zwei weitere Frauen ins Rennen.

Die SPD Ennepe-Ruhr hat in drei Wahlkreis-Konferenzen ihre Kandidaten für die Landtagswahl 2022 aufgestellt. Für den Wahlkreis 106 - Witten und Herdecke - stellte sich mit der bisherigen Landtagsabgeordneten Nadja Büteführ . Sie will erneut für Witten und Herdecke in den Landtag einziehen.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Prof. Rainer Bovermann hatte nicht erneut kandidiert

Die Kommunikationswissenschaftlerin sitzt bereits seit 2017 im NRW-Landtag und engagiert sich dort im Ausschuss „Familie, Kinder und Jugend“. Büteführ möchte sich in Düsseldorf weiterhin für eine „soziale und moderne Familienpolitik“ einsetzen. Für den Wahlkreis 104 (Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg sowie einzelne Hagener Stadtteile) schicken die Sozialdemokraten Ina Blumenthal ins Rennen. Sie folgt auf den scheidenden Hubertus Kramer, der nach 16 Jahren im Landtag keine weitere Kandidatur anstrebt.

Blumenthal arbeitet bereits seit einigen Jahren als Büroleiterin im NRW-Landtag. Kirsten Stich wird Direktkandidatin für den Wahlkreis 105 (Hattingen, Wetter, Schwelm und Sprockhövel). hatte nicht erneut kandidiert. Schulsozialarbeiterin Stich legte in ihrer Bewerbungsrede im Stadtsaal Wetter ihre Schwerpunkte auf die Bildungs- und Teilhabechancen und fordert unter anderem ein gebührenfreies Bildungssystem.

