Nachtexpresse rollen Silvester zwischen Witten und Bochum

Auch in der Silvesternacht fahren in Witten noch Busse, allerdings nur auf einigen wenigen Strecken.

Witten. Es ist zwar nicht die Zeit, um groß zu feiern. Trotzdem werden nicht alle Wittener in der Silvesternacht zuhause bleiben. Aber fahren noch Busse?

Zu Silvester setzt die Bogestra wieder ihre Nachtexpresse ein. Auch in Witten muss niemand laufen. Gefahren werde bis zirka sechs Uhr morgens (ohne Gewähr) – allerdings nur auf einigen wenigen Strecken.

In Bochum starten die Nachtexpress-Busse (NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7 und NE8) und die Nachtexpress-Bahnen auf den Linien U35, 306 und 318 zu ihren ersten Fahrten des Jahres 2022 um 1.20 beziehungsweise 1.22 Uhr vom Bochumer Hauptbahnhof.

Für die Nachtexpresslinie NE 17 (Ruhr-Universität-Witten) geht es um 1.36 Uhr das erste Mal von der Haltestelle Ruhr-Universität los. Bei der Linie NE 18 (Bochum-Langendreer-Witten) startet die erste Fahrt von Langendreer um 1.10 Uhr. In Witten startet der NE 17 erstmals um 1.02 Uhr von der Haltestelle Witten Hbf. Der NE 18 rollt ab 0.19 Uhr zur ersten Fahrt im neuen Jahr, ab der Haltestelle „Im Esch“.

Über Bochum kommt man noch nachts zurück nach Witten

Ein Blick in die Nachbarstädte: Wer etwa in Hattingen feiert, könnte mit dem NE 4 nach Bochum fahren und von dort aus laut Bogestra weiter mit dem Bus oder noch besser Zug nach Witten. Nach Bochum fährt der NE 4 in dieser Nacht von Hattingen Mitte (S) stündlich von 1.33 bis 4.33 Uhr. Ab Haßlinghausen Busbahnhof (Sprockhövel) fährt der NE 4 in dieser Nacht stündlich von 1.04 bis 4.04 Uhr nach Bochum.

An Silvester orientiert sich der Fahrplan am Samstagsfahrplan. Letzte Fahrten von Bussen und Bahnen sind an diesem Tag gegen 22 Uhr. Der Fahrplan am Neujahrstag orientiert sich am Sonntagsfahrplan.

