Nachfrage groß: EN-Kreis verlängert Impfausweis-Tauschaktion

Witten. In einem Drive-In kann man den weißen gegen den gelben Impfpass eintauschen, der im Ausland akzeptiert wird. Die Aktion läuft auch für Witten.

Aufgrund der großen Nachfrage verlängert der EN-Kreis die Aktion, in einem Drive-In in Schwelm ältere Impfausweise gegen das gelbe Impfheft zu tauschen. Wer im Impfzentrum Ennepetal oder Schwelm gegen Corona geimpft worden ist und dies in einem anderen als dem gelben Ausweis eingetragen bekommen hat, der kann online einen Umtauschtermin vereinbaren. Buchbar sind Termine bis einschließlich Sonntag, 4. Juli, und das täglich zwischen 8.30 und 19 Uhr.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Zum Termin mitzubringen sind neben dem alten Impfausweis der Personalausweis und die Corona-Impfbescheinigung. Hintergrund der Aktion: In Deutschland sind noch verschiedenste Versionen von Impfausweisen im Umlauf und gültig. Jenseits der Grenzen der Bundesrepublik und damit bereits für die Einreise in ein anderes Land sollte jeder jedoch die gelbe Variante in der Tasche haben. Nur sie wird international akzeptiert.

Versand von QR-Codes

Unabhängig davon läuft derzeit der Versand der QR-Codes für das elektronische Impfzertifikat: Wer im Impfzentrum bereits vollständig gegen Corona geimpft worden ist, erhält in diesen Tagen Post von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Um den Impfnachweis digital nutzen zu können, benötigen die Empfänger die CovPass-App oder die Corona-Warn-App. Der QR-Code wird mit der App gescannt und das Impfzertifikat kann auf dem Smartphone vorgehalten werden.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten