Nach Überfall auf Wittener in Bochum - Polizei sucht Zeugen

Witten. Nach einem Überfall auf einen Wittener in Bochum-Mitte sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Ein 34-jähriger Wittener ist am vergangenen Samstag (11. Februar) in Bochum-Mitte überfallen worden. Nach bisheriger Kenntnis der Polizei war der Mann gegen 23.15 Uhr im Bereich der Treppe an der Unteren Marktstraße in Richtung des Bochumer Kuhhirten unterwegs gewesen.

Hier wurde er von drei Unbekannten attackiert und geschlagen. Anschließend entwendete das Trio Bargeld von dem Wittener und flüchtete in Richtung Ostring. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

Beschrieben wurden die Flüchtigen als männlich, dunkel gekleidet und dunkelhaarig. Das Kriminalkommissariat 31 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten