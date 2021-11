Für den Autoverkehr wird die Wideystraße in Witten bald gesperrt.

Rohrbruch Nach Rohrbruch: Wideystraße in Witten wird gesperrt

Witten. Der Wasserrohrbruch in der Wideystraße in Witten hat einige Schäden verursacht. Unter anderem muss die Fahrbahndecke erneuert werden.

Der massive Wasserrohrbruch am vergangenen Donnerstag (28.10.) in der Wideystraße in Witten hat die Straße sowie den Bürgersteig beschädigt. Die Stadtwerke Witten werden diese Schäden nun beheben und erforderliche Erdarbeiten durchführen.

Trinkwasserzufuhr wird in Wideystraße in Witten nicht unterbrochen

Dafür muss auch die Fahrbahndecke erneuert werden. Daher wird die Wideystraße zwischen Brüderstraße und Galenstraße ab dem 3. November für den Autoverkehr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Fußgänger können die Straße weiterhin benutzen. Die Trinkwasserzufuhr wird nicht unterbrochen, so die Stadtwerke.

Die Feuerwehr war am vergangenen Donnerstag um kurz vor 19 Uhr zur Wideystraße ausgerückt. Eine dicke Rohrleitung, die unter dem Parkstreifen verläuft, war dort auf Höhe der Hausnummer 30 geborsten. Das Wasser sprudelte sichtbar und heftig an mehreren Stellen an die Oberfläche und dann weiter Richtung Breite Straße. Den Stadtwerken gelang es jedoch schnell, das Wasser zu stoppen.

