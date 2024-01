Nach Rattenbefall: Ampelkreuzung in Witten wieder in Betrieb

Witten Die Ampeln auf der Ruhrdeichkreuzung funktionieren wieder, nachdem Ratten die Kabel zerstört hatten. Die Einzelheiten zu dem ungewöhnlichen Fall.

Der Verkehr lief erstaunlich flüssig - obwohl die Ampeln seit Samstag mehrere Tage hintereinander ausgefallen waren. Vermutlich, weil das Wochenende darunter fiel und weniger Verkehr herrschte. Inzwischen funktionieren die Signalanlagen auf der viel befahrenen Ruhrdeichkreuzung wieder. Ratten hatten sie lahmgelegt.

Laut Stadt hatten die Nager „Schäden an der Verkabelung im Schaltschrank der Ampelanlage“ verursacht. Bevor die Techniker zur Tat schreiten konnten, musste erst einmal ein Kammerjäger anrücken. Erst dann konnten die Kabel wieder geflickt werden. Vorübergehend war sogar an eine Ersatzampel gedacht worden, doch das war am Ende nicht nötig. 18.000 Fahrzeuge passieren die wichtige Kreuzung täglich.

