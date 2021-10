Nach Hackerangriff: Auch Schulen in Witten sind betroffen

Witten. Nach dem Hackerangriff musste die Stadt Witten ihre Computersysteme herunterfahren. Auch die Schulen sind betroffen. Was gerade schwierig ist.

Nach dem Hackerangriff mussten die technischen Systeme der Stadt Witten heruntergefahren werden. Auch die Schulen sind betroffen. Laut Verwaltung sind sie aktuell per Mail auf keinen Fall zu erreichen. Auch telefonisch dürfte es schwierig werden.

Das EDV-Team der Stadt arbeite derzeit mit Hochdruck an der Behebung der Probleme. Wann eine Erreichbarkeit der Schulen per Mail und Telefon wieder möglich ist, sei im Moment aber noch nicht abschätzbar. In dringenden Angelegenheiten können sich Schulen unter der Rufnummer 581-5131 an die Stadt wenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten