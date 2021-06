Nach Fenstersturz: Wittener schwebt noch in Lebensgefahr

In der Nacht zu Sonntag ist ein Wittener aus dem Fenster gestürzt. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Witten. In der Nacht zu Sonntag ist ein Wittener aus dem Fenster gestürzt. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Polizei geht von tragischem Unfall aus.

Der junge Mann, der in der Nacht zu Sonntag in Witten aus dem Fenster gestürzt ist, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Dabei war wohl auch Alkohol im Spiel.

In der Nacht zu Sonntag waren Rettungsdienst und Polizei kurz nach Mitternacht zu einem Mehrfamilienhaus an der Wideystraße gerufen worden. Dort fanden sie den 29-Jährigen schwer verletzt auf dem Boden des Innenhofes.

Polizei geht von Unfall aus

Der Mann ist nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei „sehr unglücklich abgerutscht“, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilt. Dabei sei auch Alkohol im Spiel gewesen. Der Wittener habe das Fenster im zweiten Obergeschoss geöffnet und dort geraucht. Dann sei er ausgerutscht und habe das Gleichgewicht verloren. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.

